L’uragano Dea cala il poker e batte la Jyuve 4-0

Nella 28a giornata di Serie A, l’Atalanta batte 4-0 la Juventus .

All’Allianz Stadium i punti in palio sono pesanti. La Dea parte forte e al 4′ Thuram s’immola su Lookman , il francese risponde propoendosi al tiro all’8′ che termina alto. Al 27′ Ederson rimette in area un pallone alto ,Djimsiti colpisce di testa , McKennie in caduta tocca la palla con il braccio , Sozza fischia il calcio di rigore , che il Var conferma, dal dischetto Retegui calcia angolato e batte Di Gregorio. La Juve prova a riorganizzarsi, Kolo Muani rimane sempre isolato ben controllato dai centrali nerazzuri.

Prima del riposo , Lookmann centra il palo , poi Di Gregorio si salva d’istinto e dal successivo corner è bravissimo a respingere il destro al volo di Zappacosta. La prima frazione si chiude con un diagonale di Ederson a lato.

Nella ripresa, Gssperini sostituisce Cuadrado (il colombiano infortunato) con Brescianini. Motta risponde chiamando in causa l’ex Koopmeiners per l’evanescente Yildiz). Al 47′ la Dea raddoppia: Di Gregorio respinge ancora su Lookman, sulla ribattuta De Roon di mancino fa centro. Thiago Motta si gioca anche le carte Mbangula, Kalulu e Alberto Costa, le sostituzioni non cambia l’indirizzo del match , è sempre l’ Atalanta famelica e ben Al 67′ Zappacosta trova il tris dopo un colpo di tacco di Kolasinac con un preciso rasoterra, poi Vlahovic appena entrato scivola e lancia Lookman che fa secco ancora Di Gregorio. Nel finale l’orgolio juventuino non è premiato dall’intuito di Carnesecchi , che dice no a Vlahovic e poi a McKennie, mantenendo inviolata la porta inviolata.

IL TABELLINO

JUVENTUS-ATALANTA 0-4

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6,5; Weah 5 (9′ st Alberto Costa 5,5), Gatti 5,5 (9′ st Kalulu 6), Kelly 5, Cambiaso 5; Locatelli 5, Thuram 6; Yildiz 4,5 (1′ st Koopmeiners 5), McKennie 5,5, Nico Gonzalez 5 (8′ st Mbangula 5); Kolo Muani 5 (30′ st Vlahovic 5). A disp.: Perin, Pinsoglio, Renato, Veiga. All.: Thiago Motta 5

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi 6,5; Hien 6,5, Djimsiti 6,5, Kolasinac 7 (38′ st Toloi sv); Bellanova 6, De Roon 7,5, Ederson 7 (35′ st Pasalic sv), Zappacosta 7; Cuadrado 6,5 (1′ st Brescianini 6), Retegui 6,5 (16′ st De Ketelaere 6), Lookman 8 (35′ st Samardzic sv). A disp.: Rui Patricio, Rossi, Sulemana, Ruggeri, Palestra, V. Vlahovic, Maldini. All.: Gasperini 8

Arbitro: Sozza

Marcatori: 29′ rig. Retegui (A), 1′ st De Roon (A), 22′ st Zappacosta (A), 32′ st Lookman (A)

Ammoniti: Hien (A), Yildiz (J)