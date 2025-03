Conference League , risultati andata ottavi di finale

La Fiorentina fiisce ko ad Atene (3-2) contro il Panathinaikos. Vincono Chelsea e Molde, lo Jagellonia ipoteca i quarti .Finisce 2-2 la gara tra Real Betis e Vitoria Guimaraes.

I Risultati

COPENHAGEN-CHELSEA 1-2

Marcatori: 46′ James (C), 65′ Fernandez (C), 79′ Pereira (CO)

MOLDE-LEGIA VARSAVIA 3-2

Marcatori: 12′ Hestad (M), 17′ Eriksen (M) 43′ Gulbrandesn (M), 64′ Chodyna (L), 67′ Luquinhas (L)

PANATHINAIKOS-FIORENTINA 3-2

Marcatori: 5′ Swiderski (P), 19′ Maksimovic (P), 20′ Beltran (F), 23′ Fagioli (F), 55′ Tete (

REAL BETIS-VITORIA GUIMARAES 2-2

Marcatori: 48′ Makambou (RB), 51′ Mendes (VG), 75′ Isco (RB), 82′ Oliveira (VG)

BORAC BANJA LUKA-RAPID VIENNA 1-1

Marcatori: 34′ Beljo (R), 91′ rig. Vukovic (B)

CELJE-LUGANO 1-0

Marcatori: 23′ Svetlin

JAGELLONIA-CERCLE BRUGGE 3-0

Marcatori: 69′, 78′ rig. Pululu, 75′ Romanczuk

PAFOS-DJURGARDEN 1-0

Marcatori: 65′ Tankovic