Conference league: Lazio – Viltoria Plzen , le probabili formazioni

La Lazio ospita il Viktoria Plzen per la partita di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2024-2025: fischio d’inizio alle ore 18:45, i biancocelesti di Marco Baroni, in vantaggio dopo alla vittoria per 2-1 , calcio d’inizio alle ore 18:45. Diretta TV e streaming su Sky.

Baroni punta su Noslin come riferimento centrale in attacco e il trio a supporto formato da Isaksen, Dia e Zaccagni. Il Viktoria Plzen sceglie sempre il 3-4-2-1 con Vydra e Sulc alle spalle di Durosinmi. Le scelte di Baroni e Koubek.

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. Allenatore: Baroni.

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Durosinmi. Allenatore: Koubek.

Arbitro: Danny Makkelie (Ola);

Assistenti: Hessel Steegstra (Ola) e Jan de Vrie s(Ola);

IV Uomo: Marc Nagtegaal (Ola);

VAR: Rob Dieperink (Ola);

AVAR: Erwin Blank (Ola).