Europa League – Athletic Bilbao -Roma, le probabili formazioni

La Roma affronta l’Athletic Club per la partita di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2024-2025: i giallorossi saranno di scena al San Mames di Bilbao oggi, giovedì 13 marzo, con fischio d’inizio alle ore 18:45. Diretta TV e streaming su Sky.

All’Olimpico nel match d’andata la si è imposta in rimonta grazie alle rete di Angelino e dell’uzbeko Eldor Shomurodov, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio dei baschi con Inaki Williams.

La vincente di questo confronto se la vedrà ai quarti di finale con chi supererà il turno tra il Fenerbahçe del grande ex José Mourinho e i Rangers: all’andata gli scozzesi hanno vinto per 3-1.

Claudio Ranieri secondo notizie ufficiose dovrebbe puntare sul 3-5-2 con la coppia Dybala – Dovbyk in attacco. Saelemaekers e Angelino sugli esterni . Acentro campo ritorno di paredes affiancato da Pisilli e Konè. In difesa pesa l’assenza di Celik e al suo posto potrebbe partire titolare Hummels (ballottaggio con Rensch), con Mancini e Ndicka a completare il reparto. Svilar tra i pali.

Ernesto Valverde punterà su Sannadi come punta con Inaki Williams, Gomez e Nico Williams a supporto nel solito 4-2-3-1. Sancet è ancora in dubbio e per questo Gomez resta il favorito per una maglia da titolare. In mediana spazio alla coppia Ruiz de Galarreta e Jauregizar mentre in difesa non ci saranno Vivian, che si è infortunato all’Olimpico, e Yerey, espulso all’andata: i centrali di difesa saranno Nunez e Aitor Paredes, con Gorosabel e Berchiche sulle fasce.

Le probabili formazioni

ATHLETIC CLUB (4-2-3-1): Agirrezabala; Gorosabel, Nunez, A. Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Inaki Williams, Gomez, Nico Williams; Sannadi. Allenatore: Ernesto Valverde.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.

Arbitro: Clément Turpin (FRA)

assistenti i connazionali Danos e Pages, mentre il quarto uomo sarà Vernice. Al VAR Brisard, mentre l’AVAR sarà lo svizzero San.