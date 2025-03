Europa League: Sulc spaventa la Lazio , Romagnoli rimedia , biancocelesti ai quarti

La Lazio si qualifica per i quarti di finale di Europa League. Dopo il 2-1 dell’andata, i biancocelesti pareggiano 1-1 all’Olimpico contro il Viktoria Plzen .

Partono meglio i cechi Giocano lprimo tempo, Provedel protagonista su Kalvach , poi lepstremo difensore biancoeleste è salvato dalla traversa su conclusione di Vydra Al 52′ il Viktoria riequilibra il discorso qualificazione con Sulc, ma un colpo di testa di Romagnoli al 77′ scaccia i fantasmi. Per il difensore è il terzo gol nelle ultime tre partite. lazio ai qurti contro il Bodo Gklimt che ha eliminato l’Olimpyacos.

IL TABELLINO

LAZIO-VIKTORIA PLZEN 1-1 (AND. 2-1)

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric (34′ st Gila), Romagnoli, Nuno Tavares (22′ st Lazzari); Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro (33′ st Dele-Bashiru), Zaccagni; Castellanos (22′ st Dia). A disp.: Mandas, Furlanetto, Noslin, Tchaouna. All.: Baroni

Viktoria Plzen (4-3-3): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Cadu (33′ st Doski), Sulc, Kalvach (39′ st Panos), Cerv; Vydra (33′ st Sojka), Durosinmi (27′ st Adu), Memic (39′ st Kopic). A disp.: Tvrdon, Baie, Hejda, Paluska, Valenta. All.: Koubek

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 7′ st Sulc (V), 32′ st Romagnoli (L)

Ammoniti: Dweh (V), Marusic (L), Durosinmi (V), Vecino (L)