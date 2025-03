Motogp , Gp Argentina: Marc Marquez, pole da urlo

MotoGP Gp Argentina Qualifiche – Matc Marquez è tornato! e dopo la pole di Buriram fa il bis con quella di Termas di Rio Hondo , del Gram Premio d’Argentna, seconda tappa mondiale 2025.

Marquez ha dominato si dall’inizio delle prove libere di venerdì, coranando con la pole position le qualifiche, aggiudicandosi dominatoanche il nuovo record della pista argentina, 1:36.917, un record che già gli apparteneva.

In prima fila (tutto in casa) , anche suo fratello Alex Marquez, in sella alla Ducati GP 24 del Gresini Racing, staccato di 0.246s. Johann Zarco, riporta la Honda in prima fila, terzo per il francese tempo a 0.288s dalla vetta e passo da podio.

Pecco Bagnaia, chiude quarto e che aprirà quindi la seconda fila. Il tre volte iridato che ha girato in 1:37.268, davanti alla KTM Factory di Pedro Acosta e il connazionale del VR46 Racing Team, Fabio di Giannantonio, in sella alla Ducati GP 24.5.

MotoGp Qualifica 2 Termas de Rio Hondo – GP Argentina – I tempi