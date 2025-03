F1 , Gp d’Australia .La prima pole della nuova stagione , la conquista Norris su McLaren

Prima pole centratata dal pilota della McLaren al Gp d’Australia. accanto al pilota inglese il suo compagno di scudera Oscar Piastri.

Non bene le due Ferrari : settimo Leclerc , ottavo Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica Max Verstappen (Red Bull ) partirà in seconda fila davanti alla Mercedes di George Russel.

La griglia di partenza del Gp d’Australia

Questa la griglia di partenza del Gp d’Australia, prima prova del Mondiale 2025 in programma domani alle 05 ora italiana.

Prima fila: Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes); Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Seconda fila: Max Verstappen (NED/Red Bull); George Russell (GBR/Mercedes)

Terza fila: Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull); Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

Quarta fila: Charles Leclerc (MON/Ferrari); Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

Quinta fila: Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault); Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

Sesta fila: Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull); Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Settima fila: Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes); Jack Doohan (AUS/Alpine-Renault)

Ottava fila: Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari); Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

Nona fila: Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari); Liam Lawson (NZL/Red Bull)

Decima fila: Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari); Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)