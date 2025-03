Brutte notizie per Claudio Ranieri , gli esami a cui si è sottoposto oggi Paulo Dybala , dopo l’infortunio rimediato nel croso del match col Cagliari hanno evidenziato una lesione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. la situazione sarà valutata giorno per giorno , ma lo stopo dell’attaccante agrentino no sarà breve.