Atalanta-Inter , Graziano Cesari: Massa voto 5,5

Non è stato facile dirigere il big-match sfida scudetto giocato al Gewiss Stadium tra -l’Atalanta e Inter . L’arbitro Davide Massa secondo l’ex direttore di gara su Sportmediaeet Graziano Cesari merita un 5,5 .

Vediamo nei particolari gli errori dell’arbitro di La Spezia:

81′, Ederson protesta per un fallo a suo parere subito e viene ammonito dal direttore di gara. Il brasiliano regisce con un applauso che gli vale il secondo, inevitabile, giallo e la conseguente espulsione.

La decisione non piace a Gasperini che protesta a lungo, sbotta dopo il raddoppio dell’Inter, e viene espulso da Massa. Rosso per doppia ammonizione anche per Alessandro Bastoni: il secondo fallo su De Ketelaere al 95′ è chiaramente da sanzionare con il cartellino. Anche in questo caso espulsione indiscutibile. Il difensore interista meritava però il secondo giallo già al minuto 80′: la mancanza della sanzione è grave. Corretta, infine, la decisione dell’annullamento del gol di Lautaro, che poi realizzerà la rete del raddoppio, per fallo su Djimsiti.