Motogp Gp Argentina, stravolta la classifica Ogura squalificato

Stravolta la classifica del GP Argentina di MotoGP: pesante squalifica dopo la gara di Termas de Rio Hondo

Arrivata in ritardo la pesante squalifica comminata dai Commissari FIM al termine del GP d’Argentina della MotoGP 2025 al giapponese Ogura , dopo la vittoria di Marc Marquez davanti al fratello Alex. La squalifica ndando ha infkluiti anche sulla classifica piloti della classe regina del Motomondiale e della classifica costutturi

La grave sanzione che ha influito sull’ordine d’arrivo della gara argentina è quella comminata al pilota del team Trackhouse Ai Ogura che alla bandiera a scacchi aveva chiuso la corsa sul circuito di Termas de Rio Hondo in ottava posizione.

Dopo il termine della gara infatti i Commissari FIM hanno deciso di squalificare il centauro giapponese per aver infranto la regola relativa alle unità di controllo elettronico e unità di misura inerziale previste dal regolamento del FIM per il Motomondiale 2025. Sull’Aprilia del 24enne nipponico infatti è stata utilizzata una versione del software della centralina non omologata dalla FIM, cosa che, come riporta la nota del Panel degli Stewards della Federazione Internazionale, viola l’articolo 2.4.3.5.3 del regolamento in vigore per questa stagione nel principale campionato motociclistico a livello mondiale.

Questa squalifica ha fatto perdere quindi perdere ad Ai Ogura gli otto punti conquistati alla bandiera a scacchi della gara del GP d’Argentina. A trarre beneficio da ciò Pedro Acosta, Joan Mir, Luca Marini, Alex Rins, Maverick Vinales, Jack Miller, Fabio Quartararo e il compagno di squadra del giapponese Raul Fernandez che guadagnano così una posizione rispetto a quella in cui si erano classificati alla bandiera a scacchi.

L’ordine d’arrivo finale del GP d’Argentina della MotoGP 2025

M. Marquez (Ducati) 41:11.100

A. Marquez (Gresini) +1.362

F. Morbidelli (VR46) +4.695

F. Bagnaia (Ducati) +5.536

F. Di Giannantonio (VR46) +7.138

J. Zarco (LCR Honda) +7.487

B. Binder (KTM) +14.294

P. Acosta (KTM) +15.646

J. Mir (Honda) +15.787

L. Marini (Honda) +16.025

A. Rins (Yamaha) +21.663

M. Viñales (Tech3 KTM) +22.319

J. Miller (Pramac Yamaha) +23.486

F. Quartararo (Yamaha) +25.148

R. Fernandez (Trackhouse) +26.914

F. Aldeguer (Gresini) +27.661

E. Bastianini (Tech3 KTM) +40.179

S. Chantra (LCR Honda) +41.693

M. Bezzecchi (Aprilia) ritirato

La nuova classifica piloti della MotoGP 2025

Marc Marquez 74 punti

Alex Marquez 58

Pecco Bagnaia 43

Franco Morbidelli 37

Johann Zarco 25

Fabio Di Giannantonio 22

Brad Binder 19

Ai Ogura 17

Marco Bezzecchi 14

Pedro Acosta 13

Joan Mir 10

Luca Marini 10

Jack Miller 8

Enea Bastianini 7

Fabio Quartararo 6

Alex Rins 5

Maverick Vinales 4

Fermin Aldeguer 3

Miguel Oliveira 2

Raul Fernandez 1

Somkiat Chantra 0

Lorenzo Savadori 0