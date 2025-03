Serie C – Ternana-Sestri Levante 1-0, decide Aloi

(di Stefano Giovagnoli) – PARTITA DIFFICILE SUL CAMPO PER LA TERNANA, CHE REGOLA 1 A 0 IL SESTRI LEVANTE GIOCANDO MENO BENE DEL SOLITO RISCHIANDO ANCHE UN PO’. LE BELLE NOTIZIE ARRIVANO DA LUCCA DOVE LA SQUADRA DI CASA IMPONE IL PAREGGIO ALLA VIRTUS ENTELLA. LA TERNANA ACCORCIA. ORA E’ A DUE PUNTI DALLA CAPOLISTA

La Ternana ha vinto di misura 1 a 0 contro il Sestri Levante ed ha accorciato in classifica dalla capolista Virtus Entella, che ha pareggiato 2 a 2 a Lucca e per ben due volte è stata in svantaggio.

Ora tra la Ternana e la squadra di Chiavari ci sono solo due punti a sette giornate dal termine.

Una Ternana d’assalto ha cercato di imprimere subito la sua impronta alla partita, ma il goal lo ha segnato al 27’ con uno stupendo colpo di testa di Aloi servito da Martella dalla fascia sinistra.

La squadra rossoverde ha giocato in avanti secondo il “copione” di una formazione in corsa per la vittoria del campionato andando alla conclusione, nel primo quarto d’ora, con Corradini, il tiro in diagonale di Cicerelli parato in tuffo dal portiere avversario e un altro colpo di testa di Aloi, su calcio d’angolo battuto da Cicerelli, ben più modesto di quello che lo ha portato a realizzare la rete dell’1 a 0 in prossimità della prima mezz’ora di gioco.

La Ternana, decisamente manovriera palla al piede, ha fatto scivolare bene il pallone sul campo con tocchi veloci di prima, ma non è stato per niente facile acquisire il massimo dal suo gioco per la bella risposta del Sestri Levante per nulla rinunciatario nonostante la sua posizione in classifica.

Intanto la formazione ligure ha avuto un buon assetto difensivo, che gli ha permesso di limitare il gioco offensivo della Ternana senza andare in “apnea” e poi il contropiede ha aperto buoni spazi per creare qualche “grattacapo” alla difesa rossoverde.

Il Sestri Levante ha “rischiato” di segnare in almeno un paio di circostanze quando Podda ha servito Nunziatini, ma il “piattone” è incredibilmente terminato a lato da una buona posizione.

C’è stato anche un inserimento in area molto pericoloso con un giocatore ligure, che si è trovato davanti ai difensori della Ternana e si è trovato a tu per tu con il portiere Vannucchi.

Nel recupero del primo tempo la Ternana ha però fallito il raddoppio con un’azione ben costruita da Cicerelli straordinario nella preparazione quando ha guadagnato il fondo e servito Curcio a “rimorchio”, che dal limite dell’area di rigore ha saputo sprecare malamente.

Nella ripresa gli ospiti hanno interpretato la partita senza timore alzando il baricentro oltre a procurarsi subito al 9’ una buona occasione con un colpo di testa insidioso del “lungo” Pinasso.

In questa fase la Ternana ha rifiatato un po’ e rimediato un cartellino giallo con Tito a 8’ dal suo ingresso in campo e stessa sorte è toccata poco più tardi al centrocampista Corradini.

Al quarto d’ora Tito è andato al lungo cross raccolto così e così in area da Curcio.

A questo punto la Ternana ha saputo alzare il baricentro un po’ di più allontanando la pressione del Sestri Levante prima delle sostituzioni Casasola – Brignola e De Boer – Corradini.

A metà del secondo tempo la Ternana ha ripreso a “macinare” gioco facendo abbassare le velleità del Sestri Levante con Cicerelli, che ha messo un po’ di ritmo nel “motore” della squadra.

Rischio grosso, però, nell’ultimo quarto d’ora quando la formazione ligure ha rischiato seriamente di pareggiare con Clemenza che ha messo in area di rigore un buon pallone, Parravicini in sforbiciata e la palla è poi scivolata pericolosamente verso Rossetti.

La ternana ha cercato più di gestire la partita piuttosto che affondare i colpi tenendosi stretto il risultato di 1 a 0 striminzito nel punteggio, ma prezioso per la classifica e il campionato.

“Una squadra vera è quella che sa soffrire – ha detto in conferenza stampa il difensore Giuseppe Loiacono – volevamo vincere e ci fa piacere che l’Entella abbia pareggiato.

Abbiamo recuperato due punti, ma il campionato è ancora lungo. Non sempre si può vincere e segnare tanti goal – ha detto Loiacono –l’essenziale è fare punti e noi lo abbiamo fatto.

Per quanto riguarda la partita abbiamo cercato di tenere a bada Parravicini, un giocatore grosso e astuto, mi sembra che ci siamo riusciti. Abbiamo saputo soffrire in una partita molto tirata.

Se non sei determinato dal primo minuto si rischia di fare fatica con tutti”.

Il Tabellino

TERNANA-Sestri Levante 1-0

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Donati, Loiacono, Capuano, Martella (46’ Tito), Corradini (62’ Casasola), Aloi (74’ Vallocchia), Brignola (62’ De Boer), Curcio, Cicerelli (83’ Millico), Cianci.

All. I. Abate

SESTRI LEVANTE (4-3-1-2): Guadagno, Podda (83’ Piu), Primasso, Valentini, Montebugnoli (65’ Cominetti), Nunziatini, Brunet, Furno (28’ Pane), Rossetti (83’ Goglino), Parravicini, Durmush (65’ Clemenza. All. R. Russo (Alberto Ruvo squalificato)

ARBITRO: Domenico Castellone di Napoli

ASSISTENTI: Michele Decorato (Cosenza), Roberto Meraviglia (Pistoia)

IV UFFICIALE: Mattia Nigro (Prato)

MARCATORI: 27’ Aloi (Ternana)

AMMONITI: Tito, Corradini, Aloi (Ternana), Nunziatini (Sestri Levante)

ANGOLI: 5 a 2 per la Ternana

RECUPERO: 2’ pt.; 3’ st.

SPETTATORI: 3.955 (di cui 2.233 abbonati e 8 settore ospiti)