F1 – Gran Premio della Cina . Vince Piastri davanti a Norris . Ferrari squalificate

sSrapotere delle due McLaren , con Oscar Piastri che vince il Gran Premio della Cina , davanti al suo compagno di scuderia Lando Norris. terzo George Russel (Mercedes)

Quarto Verstappen. Quinto e sesto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, poi però squalificate a fine gara. Il terzo Gran Premio dell’anno è in programma in Giappone domenica 6 aprile.

Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono state entrambe squalificate dalla giuria. La vettura del monegasco è stata trovata sotto il peso minimo di 800 kg (sottopeso di 1kg), mentre quella di Hamilton è stata sanzionata perché il pattino posteriore della sua Ferrari è risultato essere al di sotto dello spessore minimo richiesto dal regolamento tecnico.



Le classifiche finali del Mondiale di Formula 1 dopo il Gp di Cina, seconda gara della stagione, cambiano dopo le squalifiche delle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Quarto Verstappen. Quinto Esteban Ocon , sesto Kimi Antonelli pIl terzo Gran Premio dell’anno è in programma in Giappone domenica 6 aprile.

L’ordine di arrivo del Gp di Cina

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. George Russell (Mercedes)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Esteban Ocon (Haas)

6. Kimi Antonelli (Mercedes)

7. Alex Albon (Williams)

8. Oliver Bearman (Haas)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Carlos Sainz (Williams)

Mondiale Piloti

1. Norris 44

2. Verstappen 36

3. Russell 35

4. Piastri 34

5. Antonelli 20

6. Albon 14

7. Stroll 10

8. Ocon 10

9. Hamilton 9

10. Leclerc 8.

Mondiale Costruttori

1. McLaren 78

2. Mercedes 53

3. Red Bull 36

4. Ferrari 17

5. Williams 15

6. Haas 14

7. Aston Martin 10

8. Stake F1 Team Kick Sauber 6

9. Rb 3

10. Alpine 0