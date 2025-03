Nations League . Germania -Italia , le probabili formazioni

L’Italia scende in campo per la gara di ritorno dei quarti di finale di Nations League contro la Germania questa sera al Signal Iduna Park di Dortmnund, alle ore 20.45 per l’accesso alla Final Four e per il percoro verso i Mondiali del 2026.

Gli Azzurri sconfitti 21 nel match d’andata a San Siro devono vincere almeno con due gol di scarto per poter disputare la semifinale di Nations League contro la Danimarca o il Portogallo.

Le ultime:

In difesa Buongiorno al posto dell’infortunato Calafiori.

L’Italia non dovrebbe cambiare il 3-5-1-1 visto a San Siro con l’unica variante che sarà Buongiorno al posto dell’infortunato Calafiori in difesa con Gatti e Bastoni. Come esterni Di Lorenzo e Udogie mentre in mezzo al campo ci saranno ancora Barella e Tonali con Ricci al posto di Rovella. In attacco ancora Kean con Maldini alle spalle. Tra i pali Donnarumma.

La Germania dovrebbe puntare su Burkardt come riferimento offensivo; con Sané, Musiala e Amiri sulla trequarti. In mezzo al campo sempre Gross e Goretzka con Kimmich sempre pronto a costruire ma decentrato sulla destra.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Goretzka, Gross; Sané, Musiala, Amiri; Burkardt. Ct: Nagelsmann.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Bastoni, Buongiorno; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean. Ct: Spalletti