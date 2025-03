Gli azzurrini Under 21 sconfitti dai pari età dell’Olanda 2-1. A Venezia nel match amichevole , in preparazione all’Europeo, in programma dall’11 al 28 giugno in Slovacchia. In gol Fitz-Jim al 19′, pareggia Sebastiano Esposito su rigore al 9′ del secondo tempo. Ma in pieno recupero, nell’ultima azione della partita, l’Olanda che era in nove per due espulsioni chiude l’incontro grazie a Bruns in contropiede.