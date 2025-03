Nations League: Italia-Germania 1-2

L’Italia sconfitta 1-2 a San Siro contro la Germania nel match d’andata dei quarti di finale di Nations League e strada in salita per la Final Four di giugno.

Al 9′ gli azzurri passano in vantaggio con Tonali , i tedeschi però la ribaltano nella ripresa grazie ai gol del neo entrato Kleindienst e di Goretzka, entrambi di testa. Domenica a Dortmund , agli azzurri sevrirà una vera impresa per guadagnae la semifinale.

LA PARTITA

Prontti via , la Germania parte col piede sull’aceleratore,ll’Italia controlla e dopo 9′ passa in vantaggio: splendida apertura di Bastoni per Barella, il centrocampista serve Politano che crossa in mezzo e dopo una deviazione di Tah trova la conclusione a botta sicura di Tonali. Nulla da fare per Baumann e 1-0. I tedeschi non rallentano e al 15′ un colpo di testa di Goretzka, finisce però alto sopra la traversa. Gli Azzurri controllano il gioco rendedosi pericolosi al 30′ su conlcusione dalla distana di Tonali e dopo due minurti con Kean , in entrambìo i casi Baumann pronto alla respinta. Si va al riposo con l’Italia in vantaggio.

Nella rirpesa Nagelsmann chiama in causa Schlotterbeck e Kleindienst e quest’ultimo riporta il match in parità con un colpo di testa su cross di Kimmich , approfittando di una svista di Bastoni e Di Lorenzo .

L’Italia ha una reazione al 67′ vicinissima al nuovo vantaggio: Tonali serve prima Kean, poi Raspadori due ottimi suggerimenti ma i due attaccanti non concretizzano le buone opportunità. La Germania è più concreta e da calcio d’angolo passa in vantaggio con Goretzka che gira di testa su disattenzione di Bastoni in marcatura. Anche in questo caso la reazione della Nazionale non manca, ma si concretizza di fatto solamente in un bel destro al volo di Barella fuori non di molto. L’ultimo quarto d’ora di gioco i ragazzi di Nagelsmann si mettono in gestione e portano a casa il primo round.

IL TABELLINO

Italia-Germania 1-2

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano (19′ st Bellanova), Barella (38′ st Frattesi), Rovella (19′ st Ricci), Tonali, Udogie; Raspadori (26′ st Maldini), Kean (38′ st Lucca).

Ct: Spalletti

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Ruediger, Raum (1′ st Schlotterbeck); Gross (45′ st Andrich), Goretzka; Sané (37′ st Adeyemi), Musiala, Amiri (21′ st Leweling); Burkardt (1′ st Kleindienst).

Ct: Nagelsmann

Arbitro: Letexier

Marcatori: 9′ Tonali (I), 4′ st Kleindienst (G), 31′ st Goretzka (G)

Ammoniti: Rovella (I), Amiri (G), Maldini (I)

Espulsi: