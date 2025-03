Nagelsman:” L’Italia ha un grande allenatore , ma noi vogliamo vincere tutte e due le gare”

“L’Italia ha un grande allenatore , ha fatto molto bene con il Napoli . Devo dire che è anche una squadra che difende molto bene e non sto raccontando nulla di nuovo. Rudiger ci ha raccontato la sua esperienza in Italia: difendono molto bene sia con linea alta sia con linea bassa, fanno un ottimo pressing e hanno un ottimo equilibrio”.- così il ct della Nazionale tedesca Nagelsman .-” Noi vogliamo vincere più partite e vorremmo vincere la Nations League, ma sappiamo che affronteremo un’avversaria molto forte come l’Italia. Dobbiamo prima di tutto battere gli azzurri e questo è il nostro compito, poi parleremo di un eventuale titolo”.