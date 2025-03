Sabato la Milano-San Remo con Tadej Pogacar in pole position

Il fascino della Milano-Sanremo, parte l’edizione numero 116, della Classicissima di Primavera

Partenza 22 marzo, partenza da Pavia il via della (Milano-Sanremo,116esima edizione, e la Sanremo Women, corsa che fa il suo ritorno in calendario dopo un’assenza di 20 anni.

Gli elenchi degli iscritti di entrambe le corse sono stati resi noti. C’è Tadej Pogacar, favoritissimo della corsa ., Negli ultimi tre anni lo sloveno è andato in progressione, chiudendo 5° nel 2022, 4° nel 2023, e salendo per la prima volta sul podio nel 2024 dove si piazzò alle spalle di Jasper Philipsen e Michael Matthews. Il belga sarà al via col dorsale numero 1, in una Alpecin-Deceuninck che presenta anche il vincitore dell’edizione 2023, Mathieu Van der Poel.

Filippo Ganna e Jonathan Milan, entrambi in evidenza alla Tirreno Adriatico, guideranno le speranze italiane, con il velocista della Lidl – Trek che dovrà spartire la leadership con Mads Pedersen.

Oltre al già citato Matthews, saranno da seguire corridori in grande forma come Thomas Pidcock, Stefan Kung, Magnus Cort Nielsen, Maxim Van Gils e Olav Kooij. Annunciati al via anche ex vincitori della prova come John Degenkolb (2015), Michal Kwiatkowski (2017), Julian Alaphilippe (2019), Jasper Stuyven (2021) e Matej Mohoric (2022).

Il percorso