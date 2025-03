Spalletti:” contro la Germania ce la giochiamo”

Luciano Spalletti e la Nazionale di calcio azzurra si preparano alla sfida di sabato – Stadio Meazza di San Siro nel match d’andata dei quarti di finale di Nations League.

Non sono mancatoi i proiblemi per il ct della Nazionale , Reteguii ha fatto rientro a Bergamo in quanto secondo iìSpalletti non era in buone condizioni fisiche :”Lo abbiamo rimandato a casa perché non ce l’avrebbe fatta -così Spalletti -. Non ha un problema ben definito. Per il momento non chiamo nessuno perché voglio capire come va la prima sfida. Se devo chiamare una prima punta chiamerò Piccoli. Se, invece, devo chiamare una seconda punta chiamerò Baldanzi”

In mediana sarà ballottaggio Ricci-Rovella: “Sono un po’ diversi, ma entrambi sanno giocare a calcio. Sono tutti e due bravi nella gestione e nella regia della squadra. Ricci, anche per come è stato impiegato ultimamente, è un po’ più mezzala: si inserisce di più. Rovella è più mediano, è più quello che fa una riga per terra e se la gente vuole andare oltre gli viene il sangue agli occhi. Diventa tignosissimo. Non vi dico chi gioca, meglio se si aspetta l’allenamento: ho tanti dubbi, perché ho 23 calciatori forti. Il mio dubbio è su tutti, però al contempo mi fa stare tranquillo quando uno va a casa perché sono convinto che l’altro mi riuscirà a dare quello che desideriamo”.

“Sarà una partita giocata a viso aperto , una bella gara, loro ci metteranno la qualità che hanno: in alcuni momenti saremo costretti a scegliere come starci in questa qualità che esibiranno. Noi comunque vogliamo vincere: staremo a vedere”.