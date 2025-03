Italia, dubbi Cambiaso -Zaccagni . Spalletti convoca Bellanova

Il calciatore Raoul Bellanova si aggregherà al gruppo degli Azzurri in ritiro presso il Centro Sportivo “F.C. Internazionale” di Appiano Gentile in vista della sfida con la Germania per i Quarti di Finale di UEFA Nations League. Con il difensore dell’Atalanta, diventano 26 i convocati del CT Luciano Spalletti per il doppio impegno dei prossimi giorni”, questo il comunicato della Figc. Le condizione precarie di Cambiaso e Zaccagni hanno convinto il ct a chiamare un esterno in più.