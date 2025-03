Italia Under 21, le scelte di Nunziata

Ecco l’elenco dei giocatori convocato dal ct Carmine Nunziata in vista dell’Europeo in programma il prossimo degli azzurrini Under 21 a giugno in Slovacchia. Per le amichevoli contro Paesi Bassi e Danimarca l’allenatore Carmine Nunziata ha chiamato 26 giocatori:



Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo); Jacopo Sassi (Crotone); Gioele Zacchi (Latina)

Difensori: Samuele Angori (Pisa); Nicolò Bertola (Spezia); Diego Coppola (Verona); Daniele Ghilardi (Verona); Marco Palestra (Atalanta); Lorenzo Pirola (Olympiacos); Riccardo Turicchia (Juventus); Mattia Zanotti (Lugano)

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma); Alessandro Bianco (Monza); Issa Doumbia (Venezia); Giovanni Fabbian (Bologna); Fabio Miretti (Genoa); Cher Ndour (Fiorentina); Simone Pafundi (Udinese); Niccolò Pisilli (Roma); Matteo Prati (Cagliari); Christian Volpato (Sassuolo)