Genoa , Miretti:”grazie a Malinovski che ho segnato una doppietta”

La sua doppietta ha messo ko il Lecce (2-1) nel proni anticipo 29^ giornata Serie A. Fabio Miretti è tato senza alcun dubbio l’uomo della partita. Il giovane centrocampista , spende parole di elogio per il suo compagno Ruslan Malinovskyi, rientrato in campo da titolare e subito protagonista con i due assist per l’italiano: “Siamo contenti di aver di nuovo Ruslan”, inizia Miretti. “È grazie anche a lui se oggi ho fatto la prima doppietta”. C’è stato forse anche qualche fischio di troppo, ma mi ha dato la carica per migliorare e arrivare a questi due gol”.