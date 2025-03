Meret:” Conte ha alzato il livello”

In un’intervista esclusiva a Betsson Sport, Alex Meret ha aperto il libro della sua carriera, condividendo aneddoti inediti, momenti chiave della sua esperienza con il Napoli e passioni fuori dal campo che sorprenderanno molti tifosi. Tra gli episodi più curiosi, il portiere azzurro ha svelato un retroscena molto divertente: durante un festeggiamento post-partita, ha involontariamente rotto un dente al compagno di squadra Mazzocchi. “L’ho abbracciato talmente forte”, racconta il giocatore, “che ha sbattuto contro la mia spalla, rompendosi un dente”. Un incidente trasformato in ironia grazie a un meme creato dall’amico e compagno Buongiorno, diventato virale nello spogliatoio.

“Del tecnico Conte mi piace tutto. Da quando è arrivato ha alzato il livello negli allenamenti, nell’intensità, nel gruppo. Tutti si sacrificano per gli altri”, ha aggiunto parlando di campo. “Gli allenamenti – ha detto Meret parlando del primo anno con Conte – sono duri, ma ti lascia sbagliare, ripeti anche dieci volte l’azione fino a quando non riesce bene. E’ pesante fisicamente e mentalmente ma ti dà fiducia e ti fa migliorare. Ha la capacità di tenerci sempre concentrati su quello che facciamo in settimana e durante gli allenamenti. Non vuole si abbassi mai l’attenzione”.

Meret ha un contratto con il Napoli che scade al giugno di quest’anno ma è in trattativa per un rinnovo fino al 2027, partendo nel dialogo dall’ingaggio attuale di 2,5 milioni a stagione. Il portiere è ormai molto legato alla città: “Sono qui a Napoli – spiega – da sette anni e da quando sono arrivato mi sono sempre trovato bene: si mangia bene, posti bellissimi, clima fantastico. Posto del cuore? Il Maradona è quello che mi fa vivere più emozioni. Cibo preferito? Pizza, vado sul sicuro. Mi piace o margherita o quella piccante. E non la divido con la mia ragazza perché lei ha gusti particolari”, dice ridendo.