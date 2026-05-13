Ternana, corsa verso un titolo sporivo e riassetto nuova dirigenza

(Rosario Murro) — Nel caso della Ternana Calcio, l’episodio legato all’“acquisto del titolo sportivo” una nuova afase di ricostruzione successiva all fallimento del Club.

Situazioni già vissute dal Club Rossovcerde e dai tifosi delle Fere . In questi casi, nel sistema calcistico italiano entra in gioco una procedura straordinaria — il cosiddetto Lodo Petrucci — che consente a una nuova realtà societaria di ripartire da una categoria inferiore acquisendo il titolo sportivo di un’altra società del territorio.

È in questo contesto che la nuova Ternana, si muoverà in fase di rifondazione, per inserirsi nel panorama calcistico acquistando un titolo sportivo di una società dilettantistica locale , probabile quello dell’ “Ovietana” Calcio. Questo passaggio permetyterà alla nuova proprietà di ottenere l’iscrizione e garantire la continuità sportiva, evitando una ripartenza ancora più dura dai livelli più bassi del calcio dilettantistico.

Per la città di Terni e tifosi delle fere potrebbe essere decisiva: non solo un atto burocratico, ma un vero e proprio “salvataggio” identitario, che consentirà alla Ternana di restare nel calcio nazionale e di avviare un nuovo ciclo sportivo.

In sintesi, più che un semplice acquisto, si tratta di un meccanismo di sopravvivenza sportiva tipico del calcio italiano i: una soluzione ponte tra fallimento societario e rinascita, che permetterà alla Ternana di non interrompere la propria storia centenaria.