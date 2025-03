Germania , Rudiger:”contro l’Italia sarà una bella partita”

E’ sempre una grande partita, c’è una rivalità antica e giocare in questo stadio sarà incredibile, non vedo l’ora”. Così Tony Rudiger, difensore della Germania, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Italia valida per l’andata dei quarti di Nations League. “Sono molto contento di incontrare di nuovo Spalletti, è stato un allenatore molto importante in una fase iniziale della mia carriera. Mi ha insegnato molto e sono molto contento di vederlo, anche se ora sono qui per cercare di vincere”.