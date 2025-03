Spalletti:” Pizzul , era lui a dare volume alle partite”

Luciano Spalletti ct dell’Italia in conferenza stmapa ha parlato del mathc che gli azzurri giocheranno sabato – quarti di finale Nations League contro la Germania , ma ha voluto anche ricordare il famoso giornalista sportivo Bruno Pizzul:” “È un ricordo che faccio con piacere. Con la sua voce riusciva a portare qualcosa dentro tutti quelli che erano a casa, facendo vivere la partita in maniera molto più diretta. Aveva questa qualità nel saper leggere e descrivere le azioni. Era lui a dare volume, era l’attaccante che salta l’uomo dei telecronisti del suo tempo. Quando accelerava con la voce c’era sempre da aspettarsi qualcosa che poteva essere la soluzione per vincere la partita. È stata una perdita di quelle che ricorderemo per tutta la vita”.