Alla vigilia di Italia-Germania quarti di finale Nations League , Riccardo Calafiori è pronto a scendere in campo e giocarla.

Il duifensore in forza all’Arsenal ,in conferenza stampa ha presentato il match contro gli uomini di Nagelsmann:” Non so bene che gara aspettarmi, sia a noi sia a loro manca qualche giocatore. È un test importante, sicuramente vogliamo vincere per poi andare alle fasi finali di Nations League”.