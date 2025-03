“Non abbiamo sfruttato alcune buone occasioni “. Lo ha detto l’attaccante dell’Italia Moise Kean, intervistato da Rai Sport dopo la sconfitta contro la Germania in Nations League. “Sono un’ottima squadra, sono solidi. Noi potevamo difendere meglio ma siamo consapevoli del nostro lavoro e la prossima potremo far meglio. A Dortmund andiamo per fare un ottimo risultato, ci giocheremo tutto lì”.