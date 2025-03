Andy Diaz, con un solo salto valido da 17,80, è medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali di Atletica indoor in corso a Nanchino, in Cina. L’atleta azzurro, dopo il successo agli Europei indoor in Olanda, centra anche il record italiano.

Il primato nazionale indoor apparteneva a Fabrizio Donato (coach di Diaz) con 17.73, realizzato a Parigi nel 2011. Il record outdoor (17,75 è già dell’atleta italo-cubano).