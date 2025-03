L’Italia terza alla Suunto Vertical Week 2025. Un Popolo di “scalatori” instancabili

Dopo la vittoria assoluta del 2024, l’Italia conferma il suo ruolo da protagonista nella Suunto Vertical Week 2025, mantenendosi sul podio nella classifica del dislivello totale accumulato. Quest’anno il nostro Paese ha chiuso al terzo posto, alle spalle di Francia e Spagna, dimostrando ancora una volta la passione e la determinazione degli italiani per le attività outdoor in montagna.

Dal 3 al 9 marzo, questa avvincente sfida sportiva globale ha coinvolto un totale di 239.500 appassionati degli sport outdoor, chiamati a “macinare” il maggior numero di metri verticali possibile in diverse discipline. L’Italia si è distinta in diverse categorie, confermando il proprio DNA di eccellenza nelle discipline di montagna e di endurance.

Un impegno concreto per l’ambiente. Quest’anno la Suunto Vertical Week non è stata solo una sfida sportiva, ma anche un’opportunità per fare la differenza nella lotta contro il cambiamento climatico. Per ogni 100 metri scalati, Suunto si era impegnata a donare 1 euro a Protect Our Winters Europe, fino a un massimo di 1 milione di metri. Ebbene, la risposta della community Suunto è stata straordinaria: l’obiettivo iniziale è stato superato di ben 121 volte, per un totale di 121.000.000! …bellissima conferma dell’incredibile impegno degli atleti nel sostenere la tutela delle montagne e dell’ambiente. Va da sé come sport outdoor dipendano direttamente dalla natura, ed è per questo che l’iniziativa ha trovato grande partecipazione soprattutto tra gli appassionati di montagna, tra cui molti italiani i quali, con le loro prestazioni, hanno contribuito al successo del progetto.

Suunto Vertical Week a Homeland Skialp Festival. Apprezzato contributo “altimetrico” è giunto con la prima edizione di Homeland Skialp Fest dello scorso 7-9 marzo a Montespluga (SO), evento supportato da Suunto Italia che, con un’affluenza di oltre 400 appassionati dello sci alpinismo, ha dato un ottimo “sostegno” alla classifica italiana all’interno della Suunto Vertical Week 2025.

Altrettanto apprezzato è stato l’apporto dato dall’ambassador Camilla Cassando, che ha commentato così la sua Vertical Week: “È stata veramente una sfida avvincente e molto stimolante per me… l’ho vissuta senza limiti, semplicemente con un paio di scarpe o con gli sci ai piedi, l’importante per me era salire e, quest’anno, l’obiettivo era ancora più ambizioso visto l’impegno verso l’ambiente”.