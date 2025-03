Sei Nazioni: l’ Italrugby sconfitta dall’Irkìlanda 22-17

Nel quinto turno del Sei Nazioni di rugby arriva il quarto ko per l’Italia, che deve arrendersi 22-17 all’Olimpico anche contro l’Irlanda. I ragazzi di Quesada partono bene con la meta di Ioane, restando attaccati all’intervallo grazie alle trasformazioni di Allan (12-10 in favore degli ospiti). Nel secondo tempo le due mete di Sheehan sono decisive per gli uomini di Farrell, per gli azzurri espulso Vintcent. Quarta vittoria per l’Irlanda.