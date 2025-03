Ufficiale: Tudor è il nuovo allenatore della Juventus

La Juve ha licenziato Thiago Moota . Al suo posto Igor Tudor.

Il tecnico croato che ha indossato la maglia bianconera ha accettato la proposta contrattuale del club che prevede un accordo fino a giugno con un’opzione per un ulteriore anno fino al 2026. Tudor è atteso a Torino domenica sera.

IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA JUVENTUS

“Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento.