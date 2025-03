Nel primo tempo non siamo scesi in campo, dobbiamo capire perché l’approccio è stato questo”. Lo dice Giovanni Di Lorenzo, difensore azzurro, a Raisport, dopo il 3-3 in casa della Germania. “Il secondo gol subito è incredibile, a certi livelli non si possono prendere gol così – ha aggiunto – Il rigore su di me? E’ intervenuto da dietro e mi ha preso, per me era rigore netto”.