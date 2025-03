Italia, Raspadori:”dobbiamo ripartire dalla reazione”

Giacomo Raspadori, intervistato dalla Rai dopo il 3-3 contro la Germania: “C’è tanta delusione. Lasciando perdere il primo tempo, segnare tre gol qui e non portare a casa una vittoria o i supplementari è incredibile. Dispiace tanto, anche per l’occasione del rigore. Dobbiamo ripartire dalla reazione: non possiamo permetterci di avere questi cali, siamo una squadra forte. In gare giocate poi così, speri di portarla ai supplementari. dovevamo fare di più e qualche episodio poteva andare a nostro favore”.