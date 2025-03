Tudor , primo allenamento con la Juve

Il nuovo allenatore , che ha soistituito Thiago Motta , ha iniziato ufficialmente ad allenare i bianconeri

Alla Continassa dopo un’iniziale fase di riscaldamento e torello si è concentrato su esercizi tattici finalizzati allo sviluppo del gioco, prima di concludere la sessione con una partitella” spiega il club in una nota ufficiale. Il gruppo a disposizione di Tudor, però, è ancora ridotto ai minimi termini a causa dei tanti giocatori in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Il programma di domani prevede un’altra seduta di lavoro al pomeriggio.