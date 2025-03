Open Miami master 1000: Berrettini batte Berges 6-4-, 6-4 e vola agli ottavi

Bellsima prestazione del tennista azzurro che passa il turno e accede agli ottavi .

Ai quarti di finale il tennista romano troverà de Minaur che in 2 ore e 31 minuti ha battuto l’astro nascente brasiliano Fonseca.

Sono due gli italiani del tennis che accedono agli ottavi Open Miani master 10000i. Dopo Lorenzo Musetti che questa sera alle 20,10 ora italiana si giocherà l’accesso ai quarti con Novak Djocovic. Berrettini si è qualificato e anche lui si giocherà in notturna l’accesso ai quarti. Già ai quarti è invece Jasmine Paolini che alle 19.00 incontrerà Linette per un posto in semifinale. Non ce l’ha fatta il doppio maschile italiano Bolelli Vavassori che ha perso al super tie break con gli statunitensi King e Harrison.