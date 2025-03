Eurolega : Virtus sconfitta dalla Stella Rossa

Un trentunesimo turno di Eurolega amaro per la Virtus Bologna , che incassa la ventiquattresima sconfitta 88-52 dalla Stella Rossa.

Alla Stark Arena di Belgrado , gli uomini di Ivanovic vanno sotto ampiamente fin dal primo periodo (28-11), non riuscendo mai a rientrare in partita. Davidovac e Petrusev trascinano i padroni di casa al diciottesimo successo europeo della stagione. Quarto ko di fila per le V-nere, sempre penultime.

CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 88-52





TABELLINO



Crvena Zvezda Meridianbet-Virtus Segafredo Bologna 88-52

Parziali: 28-11, 51-27, 69-37.

Crvena Zvezda Meridianbet: Miller-McIntyre 11 (4/7, 1/4), Dobric 2 (1/2 da 2), Petrusev 16 (5/8, 1/3, 3/6 tl), Kalinic 7 (2/2 da 2, 3/3 tl), Brown 6 (3/8 da 2); Canaan 9 (0/1, 3/5), Teodosic 3 (0/1, 1/2), Davidovac 17 (6/6, 1/2, 2/2 tl), Giedraitis 3 (0/3, 1/2), Nedovic 7 (1/2, 1/3, 2/2 tl), Dos Santos 7 (1/4, 1/3, 2/2 tl), Lazic. All. Sfairopoulos.

Virtus Segafredo Bologna: Hackett 3 (1/1, 0/1, 1/2 tl), Cordinier 4 (2/2, 0/1), Clyburn 12 (4/8, 0/4, 4/5 tl), Shengelia 13 (5/8, 0/1, 3/5 tl), Zizic 1 (1/2 tl); Holiday (0/2, 0/1), Belinelli 1 (0/1, 0/4, 1/2 tl), Pajola 3 (0/1, 1/2), Morgan 5 (1/2, 1/5), Polonara 2 (1/2, 0/3), Akele 8 (4/6 da 2). All. Ivanovic.