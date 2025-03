Spagna, Francia e Polonia avversarie delle Azzurrine Under 17 ai prossimni Europei

Spagna, Francia e Polonia: saranno queste le avversarie della Nazionale Under 17 femminile nel girone della fase finale del Campionato Europeo di categoria. Cos’ il sorteggio non proprio benevolo per le ragazze di Selena Mazzantini, che sulla strada del torneo continentale si ritroveranno di fronte le campionesse in carica (Spagna), oltre alle Nazionali arrivate terza (Polonia) e quarta (Francia) all’ultima edizione della manifestazione. Il 5 maggio le Azzurrine esordiranno nel torneo con la Polonia (alle ore 18, al Torsvollur Stadium).