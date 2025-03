L’Italia Under 19 batte la Francia 2-0, ma non basta per andare in Romania

Allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro gli azzurrini Under 19 hanno battuto la Francia 2-0 , nel martch valido per i campionati europei di categoria , ma non basta ai ragazzi di Bollini per accedere alla fase finale che si giocherà in Romania. La contemporanea vittoria della Spagna a Cosenza contro la Lettonia (4-1) qualifica infatti i campioni d’Europa in carica, che nei minuti finali avevano trovato il pareggio a Catanzaro contro gli Azzurrini. Un’Italia che lascia la competizione con un successo firmato da Francesco Camarda e Jeff Ekhator. Le paroe del ct Bollini al termine del match:” La parola rammarico non la voglio mettere: quando una squadra dà tutto in campo non può che sentirsi al top. Il problema è stato il sorteggio: non abbiamo perso una partita ufficiale in questa stagione, per questo devo dire soltanto bravi ai ragazzi, perché già questa era una finale, da cui usciamo a testa altissima”.