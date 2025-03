Jasmine Paolini. prosegue il suo cammino a Miami.

Testa di serie numero sei del seeding, supera anche la polacca Magda Linette nei quarti di finale: 6-3, 6-2 in appena 1h18′ di gioco per centrare le semifinali con un match dominato. Qui sfiderà Aryna Sabalenka, numero uno del mondo. Paolini è la prima tennista italiana a raggiungere le semifinali del torneo Wta 1000 di Miami, in Florida.