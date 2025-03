Ottavi di finale amari per Alexnader Zverev, eliminato dal master 1000 di Miani da Fils.

Il nunero die del mondo s che sembra indirizzare l’incontro ma poi viene rimontato 2-1 per mano del francese Arthur Fils . Il tedesco controlla agilmente nel corso del primo set, vinto 6-3, ma poi il numero 17 del ranking Atp ribalta la situazione con due parziali magistrali (6-3, 6-4) in cui il numero 2 al mondo non può nulla. Dopo due ore esatte Fils raggiunge i quarti di finale, ad attenderlo Mensik.