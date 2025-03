Napoli, Conte:”i tre punti ci permettono di stare in scia all’Inter”

Antonio Conte soddisfatto dopo il 2-1 sul Milan ai microfoni Dazn: “Dopo un primo tempo molto bello, praticamente dominato, abbiamo iniziato bene anche la ripresa ma poi era quasi inevitabile calare alla distanza, vista la situazione in cui siamo trovati. Dovevamo giocare 4-4-2 con Raspadori al fianco di Lukaku e McTominay largo a sinistra ma all’ultimo si è fatto male quindi ho dovuto forzare la situazione su Anguissa, reduce da un problema agli adduttori, e Neres, che non giocava da tempo. Mi sono preso dei rischi, queste sono giornate in cui odi essere allenatore: prepari la partita in un certo modo e invece devi trovare velocemente soluzioni ai problemi.