Serie A: Napoli- Milan 2-1. Politano-Lukaku , poi Jovic

Nel posticipo della 30esima giormnata Il Napoli batte il Milan 2-1 e riponde all’Inter , azzurri che si riportano a-3 dai nerazzurr. Nel primo tempo Politano – Lukaku , pnella rirpesa Meret para un calcio di rigore a Santi ago Gimenez , Jovic accorcia Finale con gli Azzurri in sofferenza

Al Maradona pronti via il Napoli dopo appena 63 secondi passa in vantaggio: Di Lorenzo lancia lungo l’esterno approfitta di un’incomprensione di Pavlovic e Theoi hermnade e di sinsitro batte Maigan.

Il Milan non si orgabnizza e subisce il raddoppio di Lukaku (19′) , il belga gira bene di sinsitro. Nella ripresa il Milan entra con più convinzione e al 69′ ha la grossa occasione per accorciare le duistanze su calcio di rigore concesso da Sozza per il fallo di Billing su Theo Hernandez, dagli undici metro Santi Gimenez si fa ipnotizzare da mewret che para a terra. Il Milan ci crede e Jovic (84′) a riaccendere le speranze rossonere, su un cross di Theo Hernadez. Gli ultimi minuti sono un vero arrembaggio dei Rossoneri ma si espone al contropiede del Napoli , su una ripartenza Mazzocchi si divora il 3 a 1. Un successo che mantiene gli azzurri a -2 dall’Inter e permette di mettere in cassaforte il secondo posto a +6 sull’Atalanta. Il Milan, nono, vede sempre più distante la zona Europa.

IL TABELLINO

NAPOLI-MILAN 2-1

Napoli (4-3-3): Meret 7,5; Di Lorenzo 6,5, Buongiorno 6,5, Rrahmani 6,5, Olivera 6,5; Gilmour, 6,5 Anguissa 6,5 (20′ st Billing 6), Lobotka 6,5 (36′ st Jesus sv); Neres 6,5 (40′ st Mazzocchi sv), Lukaku 7,5 (40′ st Simeone), Politano 7 (40′ st Ngonge sv)

A disposizione: Scuffet, Turi, Esposito, Hasa, Marin, Okafor, Raspadori

Allenatore: Conte 7

Milan (4-2-3-1): Maignan 5,5; Walker 5,5 (34′ st Jimenez sv), Gabbia 5, Pavlovic 5, T. Hernandez 5,5; Fofana 5,5, Bondo 5 (1’st Leao 5,5); Pulisic 5,5 (34′ st Jovic 6,5), Reijnders 5,5, Joao Felix 5 (10′ st Chukwueze 5,5); Abraham 5,5 (10′ st Gimenez 5)

A disposizione: Sportiello, Torriani, Florenzi, Sottil, Terracciano, Thiaw, Tomori

Allenatore: Conceiçao

Arbitro: Sozza

Marcatori: 2′ Politano (N), 19′ Lukaku (N), 39′ st Jovic (M)

Ammoniti: Lukaku (N), Jimenez (M)

Espulsi: –

Note: 24′ st Meret (N) para rigore a Gimenez (M)