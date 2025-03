Monza, Nesta:”non siamo stati cattivi”

Nelle conferenze stampa di alcuni giorni fa Alessandro Nesta ha sempre sottolineato:” se la matelantica non ci conndanna…..” , così contro il Cagliari arriva un’altra sconfitta che mette con un piede e mezzo ilsuo Monza in Serie B. Il tecnico brianzolo al ternine del match in terra sarda ai microfoni Dazn”:”Quello che mi dà fastidio è che facciamo tante buone partite ma non vinciamo mai, c’è qualcosa che non va. Ci manca la cattiveria che serve per vincere le partite”. “Bisogna cambiare atteggiamento e far male agli avversari. “Dobbiamo essere più tosti, non è possibile che ogni episodio vada contro di noi”.