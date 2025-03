Marco Giampaolo ha commentato il ko interno contro la Roma, il quinto di fila in campionato del Lecce: “A parte due errori nostri a inizio partita, a mio avviso la partita è stata molto equilibrata. Nutro qualche dubbio sul gol della Roma, non so se a parti invertite non l’avrebbero fischiato ma l’arbitro ha deciso così. Per me è più di una spallata di Dovbyk su Baschirotto”.