Antonio Conte ci crede e pensa anche allo scudetto. Il tecnico salentino non si nasconde e in conferenza stanpa non lascia dubbi al suo pesniero:” non si nasconde più. D “A nove giornate dalla fine e a tre punti dalla vetta saremmo folli a non farci un pensiero. Giusto crederci“. Il Milan? Un’ottma squadra , servirà l’appoggio del Maradona”.