Per Eusebio Di Francesco , il match contro il Bologna è un’importante crocevia per la salvezza del suo Venezia. Il tecnico lagunare in conferenza stanpa:” Possiamo sentirci bravi quando avremo raggiunto l’obiettivo salvezza. ” Dobbiamo rimanere ancorati al gruppo di squadre che lottano per tale obiettivo. “Tutte le altre cose oggi non contano, oggi conta solo il Bologna . Dobbiamo essere bravi a rimanere dentro la partita”.