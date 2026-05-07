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Iternazionali BNL d’Italia, giornata azzurra tra gioie e delusioni: Paolini e Bellucci avanzano, fuori Berrettini e Cinà
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Iternazionali BNL d’Italia, giornata azzurra tra gioie e delusioni: Paolini e Bellucci avanzano, fuori Berrettini e Cinà

Maggio 7, 2026
scritto daRedazione

Internazionali BNL d’Italia il Foro Italico si vive un’altra giornata intensa per il tennis italiano, tra vittorie importanti e sconfitte pesanti.

Protagonista assoluta Jasmine Paolini, che supera dopo oltre tre ore di battaglia la francese Leolia Jeanjean con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4, confermando solidità e carattere nei momenti decisivi.

Sorride anche Mattia Bellucci, che si impone con autorità sull’argentino Román Andrés Burruchaga (6-4, 6-4), guadagnandosi il passaggio del turno.

Prestazione convincente anche per Basiletti, che elimina l’australiana Ajla Tomljanović in due set (7-5, 6-4), mentre restano ancora da completare diversi match con azzurri in campo.

Giornata invece amara per Matteo Berrettini, sconfitto in due set dall’australiano Alexei Popyrin (6-2, 6-3), e per Federico Cinà, eliminato dal belga Alexander Blockx dopo una rimonta.

Attesa per i match ancora in corso e per quelli a venire: il derby tutto italiano tra Andrea Pellegrino e Luca Nardi, la sfida di Francesco Maestrelli contro Roberto Bautista Agut, oltre agli incontri di Cadenasso e Lorenzo Sonego.

Il torneo romano entra così nel vivo, con gli italiani protagonisti tra exploit e battute d’arresto.

Maggio 7, 2026
scritto daRedazione
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