Napoli, Lobotka:”Conte è il migliore allenatore che potessimomo scegliere”

Lo slovacco intervistato ai microfoni Dazn.

Skriniar me lo aveva detto , quando giocava nell’Inter : fa allenamenti sono molto duri! Conte mi ha spiegato molte cose, ha spinto me e la mia mentalità a un altro livello. Il primo giorno potevi già percepire la sua personalità. E quando ho visto come ci allenavamo, lo stile di gioco proposto mi sono detto: ‘Ok, è il miglior allenatore che potessimo scegliere’. Alla fine sai che ha vinto comunque. Fatichi, ma resti consapevole che può portarti a un livello superiore”. Lo scudetto ? “Ci proviamo, però è difficile”.