Mateo Retegui, salta il match dell’Atalanta contro la Fioretina. Rientrato anzitempo dalla Nazionale per una lezione all’adduttore, l’attaccante è ancora fuori causa per la partita contro la Fiorentina. Recupera invece Ibrahim Sulemana, una carta in più a centrocampo vista la squalifica di Ederson, e pure Juan Cuadrado ha qualche possibilità di rientrare.