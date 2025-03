L’ultimo taliano ancora in corsa al Master 1000 di Miami eliminato

Matteo Berrettini (29) è stato sconfitto in tre Set dal (3) Taylor Fritz: 7-5, 6-7, 7-5 il punteggio a favore dello statunitense, che chiude i giochi dopo 2h44′ di gioco. Berrettini si gioca tutte le sue carte ed esce più volte da situazioni complesse, ma si arrende: Fritz vola in semifinale e sfiderà Mensik Berrettini saluta il tormeo , ma si consola con una scalata in classifica: da lunedì sarà il numero 27 al mondo.